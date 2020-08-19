شوبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن خلاف رمضان صبحي والأهلي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة جديدة في رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، وتمسكه بالانتقال لصفوف بيراميدز.

 

وقال شوبير، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "خلال مكالمتي مع رمضان قبل أيام، كشف لي عن أسباب عدم استمراره، ومنها تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر، بالإضافة إلى ضم حسين الشحات برقم خيالي.. ووقتها قلت له (وانت مالك؟)".

 

وتابع: "رمضان أبلغني أيضا أنه كان حزينا من موقف نادر شوقي، وكيل أعماله السابق، بعدما تعمد عدم إحضار عرض مناسب له، بسبب علاقته الجيدة مع إدارة الأهلي".

 

وأكمل: "استفسرت منه عن خطوته المقبلة، وقال لي إنه حسم موقفه بالانتقال إلى بيراميدز".

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