شبكة قنوات النهار تخصص برنامج لريم البارودي في رمضان المقبل

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أعلنت قناة النهار عن مشاركة الفنانة ريم البارودي، ببرنامج كبير، لتشارك بها ضمن إطار خطة التطوير التي تتبعها الشبكة منذ الفترة السابقة، حيث أنه من المقرر عرضه في رمضان المقبل، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك".





ونُشر على الحساب الرسمي للقناة منشور يعلن عن تفاصيل الإعلان قائلين:" أعلنت شبكة قنوات النهار عن تجهيز برنامج فني كبير، يعرض في رمضان المقبل وذلك في إطار خطة التطوير التي اعتمدتها الشبكة مؤخراً"، وتابع ذلك قائلين:"ويعقد مسئولوا الشبكة جلسات عمل حالياً مع الفنانة ريم البارودي لتقديم البرنامج والتجهيز له وتحديد محتواه وفقراته، وبدء التصوير خلال الاسابيع المقبلة".



و من ناحية أخرى شاركت "البارودي" في برنامج الوتر عام ٢٠١٨، التب تم عرضه على قناة "صدى البلد"، حيث كانت تجربة إعلامية من نوع مختلف تمزج بين أسلوب الدراما والبرامج وتقدم موضوعات اجتماعية بعيدة عن السياسة.





ويشار إلي أن حدث أعمال ريم البارودي مسلسل "جمع سالم"، حيث تدور قصة العمل حول قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتور القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.



والجدير بالذكر أن العمل ضم عدد كبير من نجوم الفن منهم زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين، عادل عبد الرازق، تأليف محمد ناير وإخراج أيمان حداد.





