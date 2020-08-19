أحمد موسى يعرض نماذج من "رغيف العيش" على الهواء: الوزن مختلف ومفيش أمانة (فيديو)







وطالب أحمد موسى بمعاقبة كل من يتاجر في قوت المواطنين بالسجن، مردفا: "محدش مالك مخبز بيخسر".



كان قد أبدى الإعلامي أحمد موسى رفضه لقرار وزارة التموين بخفض وزن رغيف الخبز لـ90 جراما بعد أن كان وزنه الرسمي 110 جرام.



واعترض موسى خلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" على تحمل المواطن لتكاليف التأمين على العمال في المخابز عن طريق تخفيض وزن رغيف الخبز مضيفًا: "المواطن ماله ومال التأمينات ده الخبز ورئيس الجمهورية بيدور على احتياطي القمح والدقيق إنه يوصل لـ8 شهور وعمل منظومة الخبز عشان ميكونش عند المواطن مشكلة في العيش".



وتساءل الإعلامي أحمد موسى: "ليه أخدنا قرار بتخفيض الخبز ما هو اتخفض قبل كده ونزل الوزن بتاعه وليه عملتوا القرار ده هيخدم مين في الآخر مش هيخدم المواطن".



وطالب أحمد موسى بمعاقبة كل من يتاجر في قوت المواطنين بالسجن، مردفا: "محدش مالك مخبز بيخسر".كان قد أبدى الإعلامي أحمد موسى رفضه لقرار وزارة التموين بخفض وزن رغيف الخبز لـ90 جراما بعد أن كان وزنه الرسمي 110 جرام.واعترض موسى خلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" على تحمل المواطن لتكاليف التأمين على العمال في المخابز عن طريق تخفيض وزن رغيف الخبز مضيفًا: "المواطن ماله ومال التأمينات ده الخبز ورئيس الجمهورية بيدور على احتياطي القمح والدقيق إنه يوصل لـ8 شهور وعمل منظومة الخبز عشان ميكونش عند المواطن مشكلة في العيش".وتساءل الإعلامي أحمد موسى: "ليه أخدنا قرار بتخفيض الخبز ما هو اتخفض قبل كده ونزل الوزن بتاعه وليه عملتوا القرار ده هيخدم مين في الآخر مش هيخدم المواطن".

عرض الإعلامي أحمد موسى نماذج متعددة لرغيف الخبز بعد شرائها من مخبزين مختلفين بمحافظة القليوبية عقب قرار خفض وزن الرغيف إلى 90 جراما.وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن هناك فارق في الوزن حيث يصل وزن رغيف إلى 70 جرام فقط، والآخر يزيد، فهناك مالك مخبز أمين والآخر لا يتمتع بأي أمانة، معلقا: "مالك المخبز غير الأمين يجب أن يحاسب، الدولة تنفق مليارات على الدعم كي يصل إلى المواطن".