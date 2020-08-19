أول تعليق من المذيعة المغربية فاتي جمال عقب تعافيها من كورونا

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أعلنت المذيعة المغربية فاتي جمالي، عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال منشور عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "جمالي" قائله: "فاتي جمالي تعلن عن شفائها من كورونا الحمدلله يارب بغيت نطمن أصدقائي ومتتبعيني إنه ولله الحمد تشافيت من كورونا".



ووجهت "جمالي" الشكر للطاقم الطبي قائله: "الحمد لله من بعد الله كنبغي نشكر الدكتور لي تبع حالتي يوم على يوم ودعمني نفسيا وباقي حتى هد اللحظة، كنشكر بزاف حيث عتقني من الموت فاللحظة لي كنت غادي ناخد الدواء بالغلط لي كان غدي ينهي حياتي لأنو مكيتوالمش مع الفايروس، هاعلاش مخاصناش ناخدو شي حاجة حيث فلان قالينا رام زيانا لكورونا، شكرا شكرا شكرا".







