مد صرف سلع فارق الخبز إلى نهاية الشهر

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:18 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مد صرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين حتي نهاية الشهر  بدلاً من العشرين من كل شهر.

وقال المصيلحي إن قرار المد يأتي من واقع إلتزام الوزارة منذ بدأ ازمة كورونا لتسهيل حصول المواطنين على كل احتياجاتهم من بطاقه الدعم طوال الشهر بما فيها سلع فارق نقاط الخبز دون تكدس امام محال البقالة التموينية.

من جانبها أكدت شركتي الجملة العامة والمصرية انها تصرف كل احتياجات بقالي التموين ومشروع جمعيتي من السلع والتى يصل عددها الي ٢٠ سلعة اساسية ومنها (أرز او زيت او سكر او مكرونه او مساحيق) وغيرها من السلع الأخرى مؤكده أن مخازنها مفتوحة لبقالي التموين وفروع جمعيتي لحصولهم على كل احتياجاتهم لصرفها لمستفيدي الدعم على بطاقه التموين الذين يصل عددهم الي ٦٤ مليون مواطن.

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