الموزع إسلام شيبسي ضيف الحلقة الجديدة من "صندوق النجوم" غدا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يحل الموزع إسلام شيبسي ضيف الحلقة الجديدة من برنامج "صندوق النجوم" المذاع على راديو "ميديستا إف إم" والذي تقدمه المذيعة نور عاشور يوم الخميس من الساعة الـ6 مساء إلى الـ7.

إسلام شيبسي شارك في عدد من الأعمال منها أغنية "سيبونا في حالنا" لـ حكيم، و"على وضعك"، و"أمي ملكة" لـ محمد رمضان، و"100 حساب" لـ عمرو سعدو وحسن شاكوش، و"شارع أيامي" ل، "شاكوش" في مسلسل "البرنس".

وتنتمي فكرة برنامج "صندوق النجوم"، حول استضافة أحد النجوم، وخوضه نوع من التحدي بالأسئلة والحكم عليه، مع المذيع وأحيانا مع المتابعين من خلال المكالمات الهاتفية.

ويؤكد أحمد ميلانو"، مدير البرنامج على تنوع الحلقات المقدمة في البرنامج، بين المسابقات والتحديات والأفكار المتنوعة التي ستغير فكرة الجمهور عن برامج الراديو "الأون لاين"، والذي يتحدث بلغة معاصرة.

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