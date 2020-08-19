مؤشر جديد على اقتراب انتقال ميسي إلى إنتر ميلان

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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أثار مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، كثير من التساؤلات، خاصة بعد الهزيمه الثقيلة التي تلقاها العملاق الكتالوني على يد بايرن ميونيخ الألماني.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أكدت أن ميسي قد أتخذ قرار الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم المقبل،وذلك بعد عدم تعاقد البلوغرانا من تشافي هيرنانديز،والتعاقد مع رونالد كومان خلفًا لكيكي سيتين.

ووفقاً لبرنامج " ‏CHTV " فإن ميسي إشترى مؤخراً شقة في ميلان قريبة من مقر نادي إنتر ميلان.

وأشار البرنامج الإسباني الشهير الجدل حول إنتقال ميسي إلى إنتر ميلان، بعد أن المح رئيس النادي الإيطالي عن رغبته في شراء البرغوث.

يذكر أن عقد ميسي ينتهي رفقة برشلونة في صيف 2021، ومن المنتظر أن يكون هناك اجتماع الفتره المقبلة يجمع النجم الأرجنتيني برونالد كومان المدير الفني، وبارتوميلو رئيس النادي من أجل تحديد مستقبلة مع البلوغرانا.

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