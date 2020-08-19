القنصل الصيني يقرع جرس إفتتاح سوق " ناسداك دبي"

قرع لي شوهانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي اليوم جرس افتتاح سوق "ناسداك دبي" احتفالا بإدراج بنك التعمير الصيني سندات خضراء بقيمة 700 مليون دولار أمريكي و500 مليون دولار أمريكي على التوالي.





وستدعم عائدات هذين الإدراجين من قبل فرع هونغ كونغ لبنك التعمير الصيني جهود البنك لمواجهة آثار التغير المناخي ..فيما يطور أنشطته المصرفية التجارية للشركات والأفراد على الصعيدين المحلي والدولي.





وحققت السندات البالغة قيمتها 700 مليون دولار أمريكي والمستحقة في عام 2025 نسبة فائدة 1.25 بالمائة..بينما حققت السندات البالغة قيمتها 500 مليون دولار أمريكي والمستحقة في عام 2023 نسبة فائدة 1 بالمائة.





وفي هذا السياق قال سعادة لي شوهانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي.. " عززت السنوات الأخيرة أصر التعاون بين الصين ودولة الإمارات في مختلف المجالات بناء على التشجيع المستمر للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.. وعلى ذلك تستمر أنشطة البنوك الصينية في الإمارات ومركز دبي المالي العالمي في النمو. حيث يتماشى إدراج سندات بنك التعمير المركزي الخضراء في ناسداك دبي مع رؤية الإمارات لدعم الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.. ونحن على أمل أن نغتنم هذه الفرصة لزيادة التعاون بشكل مستمر في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية".





من جانبة قال يوان شنغروي، الرئيس التنفيذي الأول لفرع بنك التعمير الصيني بمركز دبي المالي العالمي.. " لقد أكد مجددا نجاح هذه السندات تصميم والتزام بنك التعمير الصينى على تشجيع الابتكار والتطوير في مجال التمويل الأخضر ..كما أنّه يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية وأعمال البنك" وأضاف " باعتبارها البورصة المالية العالمية في الشرق الأوسط تساعد ناسداك دبي بنك التعمير الصينى على تعزيز سمعته إقليميا وعالميا .. كما توفر الروابط الوثيقة للبورصة مع المستثمرين الإقليميين والعالميين بالإضافة إلى إطارها التنظيمي الممتاز دعما قويا لبنك التعمير الصيني لتعزيز مبادرة "الحزام والطريق" والتنمية الاقتصادية المستدامة. وبهذا وصل مجموع إدراجات بنك التعمير الصينى في ناسداك دبي إلى أربع سندات بما فيها إصدار بقيمة 600 مليون دولار أمريكي في عام 2016 والثاني بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2017.. بينما تعزز السندات الأخيرة زيادة نموّ البنك الذي وصلت قيمة أصوله في آخر شهر مارس 2020 إلى 3.87 تريليون دولار أمريكي، بزيادة 6.5٪ عن نهاية عام 2019 ".





وقال سعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي " يعد موقع دبي الفريد كمركز للأعمال والتمويل في المنطقة حافزًا للتطور السريع للروابط الاقتصادية مع الصين ما يعزز التنمية والرخاء المشترك... كما تلعب البنية التحتية المتطورة لأسواق المال في دبي دورا مهما في دعم متطلبات المصدرين الصينيين لتعزيز الأنشطة الديناميكية والإنتاجية محليا ودوليا".





ومركز دبي المالي العالمي هو المقر الإقليمي لبنك التعمير الصينى والعديد من المؤسسات الصينية الكبيرة الأخرى التي تعمل على تطوير مبادرة الحزام والطريق.. في حين تم تسجيل أكثر من 6000 شركة صينية في دبي كما ارتفعت التجارة بين الصين والإمارات إلى 48.5 مليار دولار أمريكي في عام 2019، بزيادة 18 بالمائة من 41 مليار دولار أمريكي في عام 2017 وذلك وفقا لمركز التجارة الدولي لتصبح الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي للصين.





من جانبه أشار عبد الواحد الفهيم رئيس مجلس إدارة "ناسداك دبي" إلى أنه بالإضافة إلى كونها أكبر مركز في الشرق الأوسط لإدراج الصكوك والسندات بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت حتى الآن 82.1 مليار دولار أمريكي رحبت "ناسداك دبي" بالإصدارات المدرجة بعملة "الرنمينبي"وغيرها من العملات.





وأضاف " كما أن إطار عملنا المرن صمم لاستيعاب وخدمة مجموعة واسعة من مصدري السندات الصينيين بالإضافة إلى الأسهم والأوراق المالية الأخرى منوها بأن مجموع إصدارات السندات الصينية في البورصة منذ عام 2014 وصل إلى 19 إصدارا بقيمة 11.3 مليار دولار أمريكي" من جانبه أعرب حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة "ناسداك دبي" نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي عن سعادته بدعم هذه الإصدارات الجديدة من قبل بنك التعمير الصيني لافتا إلى أن البنك يعد أحد أبرز البنوك الصينية والتي تهدف لمواجهة مشاكل التغير المناخي حيث يقوم البنك بتطوير أنشطته داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها وتعزيز روابطه مع المستثمرين الإقليميين والعالميين.





وذكر أنه يمكن لتعاون "ناسداك دبي" مع جهات الإصدار الصينية وغيرها أن يلعب دورا مثمرا في التغلب على التحديات الاقتصادية التي واجهها العالم خلال عام 2020 وذلك عبر خلق فرص ازدهار ونجاح جديدين.





ووصلت قيمة الصكوك والسندات المدرجة في "ناسداك" دبي منذ بداية هذا العام إلى 14.85 مليار دولار أمريكي وهي أعلى من أي قيمة سجلت خلال نفس الفترة من كل الأعوام السابقة وذلك بزيادة 58 بالمائة مقارنة بقيمة 9.4 مليار دولار أمريكي التي سجلت في نفس هذه الفترة من العام الماضي.





وأدرجت سندات بنك التعمير الصينى البالغة قيمتها 700 مليون دولار أمريكي و 500 مليون دولار أمريكي في "ناسداك دبي" بتاريخ 5 أغسطس الجاري حيث تلقت هذه السندات قبل إصدارها شهادة سندات مناخية من قبل مبادرة سندات المناخ بموجب معيار سندات المناخ.





وتم استحقاق سندات البنك المدرجة في ناسداك دبي عام 2016 وعام 2017 خلال 2019 ومايو 2020 على التوالي.