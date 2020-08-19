رحل بسبب الشحات وصفقة الأهلي الجديدة.. تفاصيل مكالمة شوبير ورمضان صبحي

فجر الإعلامي أحمد شوبير نجم منتخب مصر والأهلي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل عن سبب رحيل رمضان صبحي عن المارد الأحمر.





وكان الأهلي أعلن في بيان رسمي منذ أيام رحيل رمضان صبحي، بالإضافة إلى رغبته في الانتقال إلى بيراميدز.





وقال شوبير في تصريحات إذاعية اليوم: "أجريت مكالمة مع رمضان صبحي قبل أيام وأبلغني أنه رحل عن صفوف الأهلي بسبب تعاقد النادي مع طاهر محمد طاهر".





وتابع: "رمضان صبحي أبلغني أيضا أنه غاضب بشدة من الرقم الخرافي الذي دفع في حسين الشحات قادما من العين الإماراتي".





وواصل: "رمضان تحدث معي بأنه حزين بسبب موقف وكيل أعماله السابق نادر شوقي وأنه لم يتعامل معه بشكل يضمن له مستقبل أو يأتي بعرض جيد لأنه يتمتع بعلاقة جيدة مع مسئولي الأهلي".





واختتم: "تحدثت معه أيضا عن فريقه القادم وأبلغني أنه أنهى الاتفاق مع بيراميدز للانتقال إليه بداية من الموسم القادم".