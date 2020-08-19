حقيقة تغريم كوتينيو لبرشلونة 5 مليون يورو بسبب دوري أبطال أوروبا





كشفت تقارير صحفية عالمية حقيقة الأنباء التي تم تداولها في الأيام الماضية والتي أكدت فيها أن برشلونة الإسباني سيقوم بدفع مبلغ مالي إلى ليفربول الإنجليزي في حال تتويج البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني المعار إلى بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وأفادت التقارير الصحفية بأن البند في عقد إنتقال النجم البرازيلي من ليفربول إلى برشلونة يقضي بدفع النادي الكتالوني مبلغ 5 مليون يورو إلى ليفربول في حالة تحقيق كوتينيو لقب دوري أبطال أوروبا مع البرسا.

وأوضحت التقارير الصحفية أن الأمور واضحة في هذا الإتجاه أصبحت واضحة فحتى لو أن هذا الإتفاق حقيقي فإنه يتعلق بفوز كوتينيو بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة وليس مع فريق يلعب معه على سبيل الإعارة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن بايرن ميونخ يتواجد في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا وسيواجه اليوم نظيره أوليمبيك ليون الفرنسي بحثًا عن الوصول إلى النهائي ومواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي.