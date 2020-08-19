الإفتاء تعلن غدا أول أيام شهر المحرم ورأس السنة الهجرية
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:16 م
محمود الجلاد
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استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأثنين وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسعِ والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق التاسعَ عشر من شهر أغسطس لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.
وأوضحت الدار أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر المحرم لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأثنين وأربعين هجريًّا بالعين المجردة.
وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق العشرين من شهر أغسطس لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأثنين وأربعين هجريًّا.
وتقدمت الدار بالتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.
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