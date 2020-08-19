فقيه دستوري: يحق للرئيس تعيين 100 عضوًا في مجلس الشيوخ

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستوري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحق له تعين 100 عضوًا في مجلس الشيوخ قبل إجراء جولة إعادة الانتخابات، أو بعدها، مشيرا إلى أن الاختيار يكون قبل انعقاد مجلس الشيوخ الذى سيكون فى الأسبوع الأول من أكتوبر.

وأوضح "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم اليوم الأربعاء، أن التعيينات التى ستكون من الرئيس السيسي تتم فى أى وقت من قبل الرئيس وأشار إلى أن انتخابات مجلس النواب ستكون فى نوفمبر المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ؛ حيث أعلنت الهيئة حسم 74 مقعدًا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وإجراء جولة الإعادة على 26 مقعدًا آخر.

كما أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وذلك لحصولها على نسبة تجاوزت 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة وفقًا للقانون.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، إن المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يناهز 62 مليون ناخب، وكان الحضور بلغ نسبة 14.23% من إجمالي من يحق لهم التصويت، فيما بلغ نسبة إجمالي الأصوات الصحيحة 84.58%، فيما بلغت الأصوات الباطلة 15.42%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، بمسرح التليفزيون المصري بماسبير، وبحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ولفيف من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

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