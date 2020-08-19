أحمد السبكي يفتتح أحدث سينما سيارات بعرض فيلم توأم روحي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:36 م
توأم روحي
توأم روحي
شيماء يونس
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أعلن اليوم المنتج أحمد السبكي، عن افتتاح أكبر وأحدث سينما سيارات في الساحل الشمالي، بالأضافة لعرض فيلمي توأم روحي و Ava، حيث أعلن عن موعد الحفلات المقرر عرضها، وبعض التفاصيل الخاصة بالتسجيل، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام".


وضمت الصورة التي شاركها "السبكي" تفاصيل الافتتاح وعرض الفيلم قائلا:" اليوم الافتتاح الرسمي لسينما السيارات، للاستمتاع بأكبر وأحدث سينما سيارات في الساحل الشمالي والشرق
الأوسط بماسة العلمين بعرض فيلمي ( توأم روحي - Ava )، مواعيد الحفلات، ۸:۰۰ م والساعة ٢:٠٠ صباحا عرض فيلم توأم روحي ويأتي في ١١:٠٠ م فيلم Ava"، وتابع المنتج:" أسعار التذاكر : سعر التذكرة لفردين في سيارة 400 جنية، سعر التذكرة لثلاث أفراد في سيارة ٥٥٠ جنية، سعر التذكرة لأربع أفراد في سيارة ٦٥٠ جنية"، ويشمل سعر التذكرة باقة من الأطعمة و المشروبات المميزة، والحد الأقصي 4 أفراد داخل السيارة"، وأردف على ما سبق:"سيبدأ الحجز في تمام الساعة السابعة مساءا داخل سينما السيارات والدخول بأولوية الوصول".




ويشار إلى أنه تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي كوميدي، حول قصة حب تجمع حسن الرداد بأمينة خليل، وتدور الأحداث حول العديد من الصعوبات والمشاكل التي تواجه الثنائي، مما يجعل من حبهما شيئًا مستحيلًا.


ويشارك في هذا العمل عدد من نجوم الفن منهم حسن الرداد، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، أمينة خليل، أنتاج أحمد السبكي، وهو من كتابة أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تجربة للمخرج والمؤلفة بعد فيلم «قصة حب» لهنا الزاهد وأحمد حاتم.



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