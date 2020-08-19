دمنهور يتعادل مع سبورتينج وديًا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
ماهر مدحت
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور مباراة ودية أمام نظيره سبورتينج، ضمن إطار استعدادات الفريق لعودة دوري الدرجة الثانية بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما لكل فريق، حيث بدأت المباراة بشكل جيد من الفريقين ونجح الفريق البحراوي في تسجيل أولي أهداف الفريق عن طريق اللاعب عمار شرف، ونجح الفريق السكندري في إدراك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

وبدأ الشوط الثاني بطريقة لعب حماسية من دمنهور لينجح في التقدم مرة أخري عن طريق لاعبه ميدو، بينما نجح نادي سبورتينج في خطف هدف التعادل أمام الفريق البحراوي لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويستأنف دمنهور تدريباته الجماعية الخميس لإستكمال برنامج الفريق، لرفع معدل اللياقة البدنية لدي اللاعبين، قبل عودة دوري الدرجة الثانية.

الجدير بالذكر أن يحتل نادي دمنهور صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية برصيد "33" نقطة بعدما خاض "17" مباراة.

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