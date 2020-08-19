نابولي يجدد عقود 3 من نجومه استعدادا للموسم الجديد

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن نابولي الإيطالي أعلن عن تجديد عقود ثلاثة من نجوم الفريق حتى صيف 2025.





وأفادت التقارير الصحفية بأن النجم الأول هو جيوفاني دي لورينزو الظهير الأيمن لنابولي والذي قدم نفسه بشكل مميز في الموسم المنصرم.





وأكدت التقارير الصحفية أن النجم الثاني الذي تم التجديد له هو الظهير الأيسر البرتغالي للفريق الإيطالي ماريو روي الذي أصبح يلعب بشكل أساسي في الموسم المنصرم.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن النجم الثالث هو المقدوني إليف إلماس نجم خط وسط نابولي الذي أظهر إمكانيات مميزة مع البارتينوبي.



