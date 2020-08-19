على طريقة رمضان صبحي.. بيراميدز يستهدف 3 نجوم من الأهلي









تبحث إدارة بيراميدز، خطف أكبر عدد من نجوم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لاسيما بعد التوقيع مع رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي في مفاجأة مدوية.





بيراميدز يخطط لضم 3 لاعبين من الأهلي





وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن حمدي فتحي، لاعب وسط الشياطين الحمر، تلقي اتصالات من جانب بيراميدز للاطلاع على عقده ومعرفة إذا كان يحمل شرط جزائي.





وأوضح المصدر أن الوضع بالنسبة لمتوسط الميدان الدولي حمدي فتحي، مؤمن بشكل كبير.





ويبحث مسؤولي الأهلي عن اللاعبين التي قد يتسلل بيراميدز أو أي نادي أخر لها فوجدوا أن هناك 2 لاعبين وهما أحمد الشيخ والمغربي وليد أزارو تنتهي عقودهم مع الفريق نهاية الموسم المقبل.





ويحق للثنائي وليد أزارو وأحمد الشيخ التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الشتوي القادم، وهما في مقدمة اهتمامات بيراميدز.





الجدير بالذكر أن المدرب السويسري رنيه فايلر، نفسه وضعه غير مؤمن لاسيما، أن هناك بند في عقد تجديده لمدة موسم يمنحه حق الرحيل عن النادي دون قيد او شرط نهاية الموسم الجاري وبالتحديد بعد نهاية بطولتي الدوري وافريقيا.



