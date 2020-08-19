على طريقة رمضان صبحي.. بيراميدز يستهدف 3 نجوم من الأهلي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements


تبحث إدارة بيراميدز، خطف أكبر عدد من نجوم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لاسيما بعد التوقيع مع رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي في مفاجأة مدوية.

بيراميدز يخطط لضم 3 لاعبين من الأهلي

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن  حمدي فتحي، لاعب وسط الشياطين الحمر، تلقي اتصالات من جانب بيراميدز للاطلاع على عقده ومعرفة إذا كان يحمل شرط جزائي.

وأوضح المصدر أن الوضع بالنسبة لمتوسط الميدان الدولي حمدي فتحي، مؤمن بشكل كبير.

ويبحث مسؤولي الأهلي عن اللاعبين التي قد يتسلل بيراميدز أو أي نادي أخر لها فوجدوا أن هناك 2 لاعبين وهما أحمد الشيخ والمغربي وليد أزارو تنتهي عقودهم مع الفريق نهاية الموسم المقبل.

ويحق للثنائي وليد أزارو وأحمد الشيخ التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الشتوي القادم، وهما في مقدمة اهتمامات بيراميدز.

الجدير بالذكر أن المدرب السويسري رنيه فايلر، نفسه وضعه غير مؤمن لاسيما، أن هناك بند في عقد تجديده لمدة موسم يمنحه حق الرحيل عن النادي دون قيد او شرط نهاية الموسم الجاري وبالتحديد بعد نهاية بطولتي الدوري وافريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان صبحي بيراميدز الأهلي أزارو

أخبار تهمك

على طريقة رمضان صبحي.. بيراميدز يستهدف 3 نجوم من الأهلي

منذ 38 دقيقة

منافس عبد الله السعيد.. بيراميدز يتجه لحسم صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط لصفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 22 ساعة

أول صفقات برشلونة في عهد كومان

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة تغريم كوتينيو لبرشلونة 5 مليون يورو بسبب دوري أبطال أوروبا

منذ 37 دقيقة

تعرف على حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يرد "فلوس" الأهلي ويرفض مبدأ العودة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 12 ساعة

منبوذ ريال مدريد على رادار لاتسيو

منذ ساعة و 8 دقيقة

برشلونة يستغني عن نجمين لضم لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى 28 أغسطس

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد تصريحات بارتوميو.. مانشستر يونايتد يوجه صدمة كبيرة لنجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

عاجل.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى 28 أغسطس

أول صفقات برشلونة في عهد كومان

04:49 م

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

02:55 م

على طريقة رمضان صبحي.. بيراميدز يستهدف 3 نجوم من الأهلي

07:00 م

حقيقة تغريم كوتينيو لبرشلونة 5 مليون يورو بسبب دوري أبطال أوروبا

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية