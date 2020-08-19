الشيخ يكتفي بجلسة في الجيم وجيرالدو يؤدي تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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اكتفى أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بأداء جلسة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ويخوض الشيخ جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم»، ضمن البرنامج المحدد له للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم.

يذكر أن الشيخ غادر مباراة أسوان الأخيرة في الدوري الممتاز للإصابة التي تعرض لها خلال المباراة.


وفي سياق أخر خاض جيرالدو دا كوستا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة تدريبات في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى جيرالدو جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم»، بجانب فقرات أخرى في الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق.

ويؤدي جيرالدو تدريبات تأهيلية واستشفائية ضمن البرنامج الطبي المحدد له، لا سيما أن اللاعب غادر مباراة الفريق الأخيرة أمام أسوان للإصابة.


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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