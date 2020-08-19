نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالسنة الهجرية الجديدة



وكان قد تم إطلاق الإصدار التجريبي الأول في ٦ فبراير الماضي لأجهزة Android وفي ٣٠ يوليو لأجهزة IOS.



ويتميز التطبيق الجديد بعدة مميزات منها:أنه يعمل online على أجهزة المحمول والـ Tablet والـ iPad إلى جانب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة iOS - Android، يحوي مفردات اللغة القبطية باللهجتين البحيرية والفيومية والكلمات اليونانية المستخدمة في هاتين اللهجتين.



يحوي أكثر من ٥٠٠٠٠ (خمسين ألف) معني ومصطلح قبطي، به خاصية الترجمة من اللغة القبطية إلى اللغة العربية والعكس. مع توضيح نوع الكلمة وأصلها، به خاصية إظهار الكلمات يونانية الأصل مكتوبة بحروف اللغة القبطية واليونانية،واجهة القاموس متاحة للمستخدم بثلاثة لغات (القبطية، الإنجليزية، العربية)، يعد أول تطبيق إلكتروني توجد به واجهة باللغة القبطية،تعدد طرق البحث عن الكلمة بعدة طرق وهي:البحث عن الكلمة بترتيب الحروف بها كما هي، (وهذا هو الوضع القياسي المستخدم في البحث).



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هنأ الأنبا باخوم، ناائب بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك للشؤون البطريركية، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة.وجاء نص برقية التهنئة كالآتي:السادة الاجلاء، بالنيابة عن غبطة ابينا البطريرك، الانبا إبراهيم اسحق، وبالاصالة عن نفسي، أتقدم اليكم بخالص التهنئة بمناسبة راس السنة الهجرية. اعاده الرب علينا بكل خير ووحدة وسلام.كل عام وانتم بخير.وفي سياق آخر، أصدر دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم تحت إشراف نيافة الأنبا أبرآم تطبيقًا إلكترونيًا لقاموس اللغة القبطية، أعداد وتجميع الأب الراهب أرساني النقلوني.