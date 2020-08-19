تدريبات بدنية وتأهيلية للاعبي الأهلي ومران استشفائي للمشاركين أمام أسوان





استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الثلاثاء بعد الفوز على أسوان بثلاثة أهداف دون رد.





وخاض اللاعبون فقرات بدنية وتأهيلية مع بداية المران الجماعي، تحت إشراف توماس بينكيل مدرب الأحمال.





وحرص بينيكل على قيادة اللاعبين لجانب من تدريبات الجري والتدريبات البدنية بالكرة مع بداية فقرات المران.





كما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين خاضوا لقاء أسوان الأخير في الدوري الممتاز،ا تدريبات استشفائية وتدريبات كرة ترفيهية في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الأربعاء.





وأدى اللاعبون فقرات المران البدنية قبل أن يستكملوا تدريباتهم بجوانب بدنية واستشفائية، بالإضافة إلى خوض تدريبات كرة طائرة بالقدم.



