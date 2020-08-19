عمرو دياب يتصدر ترند جوجل ويوتيوب وتويتر في أقل من ٢٤ساعة
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:54 م
الفجر الفني
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تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند محرك البحث الشهير جوجل وموقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك عقب الإعلان عن تعاقده مع شبكة نتفليكس العالمية لتقديم مسلسل عبر منصتها.
وخلال ساعات قليلة تصدر أيضا عمرو دياب تريند موقع يوتيوب بعد طرح برومو أغنيته الجديدة أماكن السهر والتي يستعد لطرحها مع الفيديو كليب الخاص بها رسميا خلال الفترة القادمة.
والاغنية من كلمات تامر حسين ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.
يذكر أن مجلة فارايتي الامريكية المجلة الاشهر في عالم الفن و الترفيه حول العالم قد اعلنت ان شبكة نتفليكس الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، تتعاون لاول مرة مع المطرب العالمي عمرو دياب، الفنان الأفضل مبيعاً في الشرق الأوسط والحائز على ٧ جوائز "ورلد ميوزك أورد" و ٦ جوائز "أفريكان ميوزيك أورد" ، لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته. و بذلك يعود الهضبة للأعمال الدرامية بعد غياب ٢٧ عام منذ قيامه بدور "أدهم" في فيلم ضحك و لعب و جد و حب مع الفنان الراحل عمر الشريف.