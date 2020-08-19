عمرو دياب يتصدر ترند جوجل ويوتيوب وتويتر في أقل من ٢٤ساعة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:54 م
عمرو دياب
عمرو دياب
الفجر الفني
Advertisements
 
تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند محرك البحث الشهير جوجل وموقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك عقب الإعلان عن تعاقده مع شبكة نتفليكس العالمية لتقديم مسلسل عبر منصتها.
وخلال ساعات قليلة تصدر أيضا عمرو دياب تريند موقع يوتيوب بعد طرح برومو أغنيته الجديدة أماكن السهر والتي يستعد لطرحها مع الفيديو كليب الخاص بها رسميا خلال الفترة القادمة.
والاغنية من كلمات تامر حسين ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.
يذكر أن مجلة فارايتي الامريكية المجلة الاشهر في عالم الفن و الترفيه حول العالم قد اعلنت ان شبكة نتفليكس الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، تتعاون لاول مرة مع المطرب العالمي عمرو دياب، الفنان الأفضل مبيعاً في الشرق الأوسط والحائز على ٧ جوائز "ورلد ميوزك أورد" و ٦ جوائز "أفريكان ميوزيك أورد" ،  لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته. و بذلك يعود الهضبة للأعمال الدرامية بعد غياب ٢٧ عام منذ قيامه بدور "أدهم" في فيلم ضحك و لعب و جد و حب مع الفنان الراحل عمر الشريف.

أخبار تهمك

تعرف على حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 22 ساعة

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يستغني عن نجمين لضم لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تصريحات بارتوميو.. مانشستر يونايتد يوجه صدمة كبيرة لنجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى 28 أغسطس

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 22 ساعة

أول صفقات برشلونة في عهد كومان

منذ ساعتين و 49 دقيقة

منبوذ ريال مدريد على رادار لاتسيو

منذ ساعة و 9 دقيقة

منافس عبد الله السعيد.. بيراميدز يتجه لحسم صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يرد "فلوس" الأهلي ويرفض مبدأ العودة

منذ حوالي 11 ساعة

على طريقة رمضان صبحي.. بيراميدز يستهدف 3 نجوم من الأهلي

منذ 39 دقيقة

الأهلي يخطط لصفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة تغريم كوتينيو لبرشلونة 5 مليون يورو بسبب دوري أبطال أوروبا

منذ 38 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

عاجل.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى 28 أغسطس

أول صفقات برشلونة في عهد كومان

04:49 م

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

02:55 م

حقيقة تغريم كوتينيو لبرشلونة 5 مليون يورو بسبب دوري أبطال أوروبا

07:01 م

على طريقة رمضان صبحي.. بيراميدز يستهدف 3 نجوم من الأهلي

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية