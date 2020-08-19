عمرو دياب يتصدر ترند جوجل ويوتيوب وتويتر في أقل من ٢٤ساعة

تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند محرك البحث الشهير جوجل وموقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك عقب الإعلان عن تعاقده مع شبكة نتفليكس العالمية لتقديم مسلسل عبر منصتها.

وخلال ساعات قليلة تصدر أيضا عمرو دياب تريند موقع يوتيوب بعد طرح برومو أغنيته الجديدة أماكن السهر والتي يستعد لطرحها مع الفيديو كليب الخاص بها رسميا خلال الفترة القادمة.

والاغنية من كلمات تامر حسين ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.