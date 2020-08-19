البورصات الأوروبية تتحول للارتفاع بقيادة قطاع البنوك

تحولت البورصات الأوروبية للارتفاع في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة قطاع البنوك الذى صعد بنحو 1.4 بالمائة.





جاءت مكاسب الأسهم الأوروبية مع ارتفاع الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة خلال التعاملات.





وفي الوقت نفسه، يستمر الجميع في مراقبة تطورات الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس إنه قام بتعليق المحادثات التجارية مع الصين ولا يرغب في الحديث معهم في الوقت الحالي.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو بوتيرة قوية خلال يونيو/حزيران الماضي.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.6 بالمائة إلى 369.5 نقطة، فيما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" إلى 6111.9 نقطة بارتفاع 0.6 بالمائة.





وزاد "داكس" الألماني بأكثر من 0.7 بالمائة إلى 12977.3 نقطة، بينما شهد المؤشر الفرنسي "كاك" ارتفاعا بنحو 0.8 بالمائة إلى 4977.2 نقطة.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1.1886 دولار.