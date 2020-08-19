كل سنة وانتي طيبة.. يوسف الشريف يهنئ ابنته بعيد ميلادها

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وجه النجم يوسف الشريف رسالة تهنئة لابنته بمناسبة عيد ميلادها الذي يحل اليوم.



حيث نشر يوسف بوست عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "لإنستجرام".



ووجه لها رسالة ملئية بالحب وكتب :النهاردة عيد ميلاد جني ، كل سنه وانتي طيبة وربنا يحفظك انتي وأخواتك ومامتك.



يُذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "النهاية"، والذي تم عرضه في دراما رمضان 2020.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في إطار خيال علمي، في عام 2120، ومحاولة يوسف الشريف - الذي يعمل مهندسا - التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.