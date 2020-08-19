تنسيقية شباب الأحزاب: إجماع من القيادة السياسية على تأسيس حياة سياسية وحزبية جديدة (فيديو)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تعليقه على إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء إن هناك إجماع من القيادة السياسية علي تأسيس حياة سياسية وحزبية جديدة.

وأضاف درويش في اتصال هاتفي على فضائية "سي بي سي اكسترا" أن جميع القوى السياسية توافقت على مجموعة من الثوابت الوطنية المتمثلة في الحافظ على الأمن القومي المصري، مقدارت الشعب المصري، حقوق مصر في الداخل والخارج ومجابهة التحديات من الخارج.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن هذا التحالف الانتخابي لن يكون مرحلة مؤقتة، ولكن مرحلة مستدامة تساعد على وقف عمل القوى الظلامية التي مازالت تعمل على الأرض، ولكنها لن تنجح وسوف تنتصر الدولة المصرية عليها.

من جانبه قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات مجلس الشيوخ تم إجراءها وفقًا لأعلى معايير النزاهة والشفافية.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات جاءت في ظل ظروف بالغة الصعوبة يعلمها القاصي والداني، وهي فيروس كورونا وارتفاع درجات الحرارة، إلا ان الشعب المصري أثبت للعالم أجمع أنه قادر على تجاوز هذه الصعوبات وخرج للمشاركة في انتخابات شهدت لها جميع الوكالات المحلية والعالمية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر على أن يكون دخول الصحفيين والإعلاميين إلى مقر مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ اليوم لحاملي تصاريح الهيئة لعام ٢٠٢٠.

   

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، والتي أجريت على مدار يومي ٩ و١٠ أغسطس في الخارج، ويومي ١١ و١٢ أغسطس في الداخل، وذلك من مقر الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو لأول مرة.

وأنهت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين كافة استعداداتها لنقل المؤتمر الصحفي العالمي التي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وذلك من مبنى الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو، حيث وجه حسين زين، القطاعات المعنية بتوفير كافة الامكانيات من كاميرات وأجهزة البث والنقل والاستعداد بشكل جيد لنقل هذا الحدث الهام الذي يجري لأول مرة من مبنى ماسبيرو العريق

من جانبها، استعدت قطاعات الأخبار والتليفزيون والإذاعة والهندسة الإذاعية لنقل كافة تفاصيل المؤتمر الذي ينقل على الهواء مباشرة على شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام، الأربعاء، في الثالثة عصرًا بقاعة الدور السابع بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو.

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