رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:39 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
داليا الحسين
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شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئس مجلس الوزراء، على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاجترازية وارتداء الكمامات للحفاظ على انخفاض الإصابات بفيروس كورونا.

وقال مدبولي، خلال كلمته، اليوم الأربعاء أن المجلس ناقش الاستعدادات لمواجهة فصل الخريف والشتاء وتم التشديد على الاستمرار في عمل مستشفيات العزل والحميات وأقسام الطواريء في الحميات".


وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا مازالت قائمة ولم نخرج منها، ولابد من التشديد على الشعب في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، خاصة أن العديد من الدول الأعداد زادت بعد تراجعها، لافتا إلى أن حالات الإصابة بالفيروس تراجعت خلال الفترة الماضية ولابد من الحذر.

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