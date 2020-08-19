الوزراء: استمرار العمل في مستشفيات العزل والحميات.. وتوفير اللقاح فور اكتشافه



وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية في حالة اكتشاف لقاح حقيقي، ستعمل على توفيره لجموع الشعب المصري في أقرب وقت.











قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه اعتبار من مطلع سبتمبر المقبل سيتم تطبيق اختبار البي سي ار على جميع القادمين من الخارج، استمرارًا للالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.وقال مدبولي في لقائه اليوم الأربعاء في مدينة العلمين الجديدة إنه سيستمر إغلاق دور المناسبات وقاعات الأفراح، مع فتح المتنزهات والحدائق التي يتم فتحها بالتذاكر.وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بلبس الكمامات لاستمرار تسجيل الأرقام المنخفضة، مؤكدًا على استمرار العمل في مستشفيات العزل والحميات لتكون مستعدة لاستقبال الأعداد ومراجعة موقف الأدوية خلال الفترة القادمة.