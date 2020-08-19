من الساحل.. محمد رمضان يطل على جمهوره

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:39 م
محمد رمضان
محمد رمضان
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان محمد رمضان على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها من الساحل، مرتدى تيشيرت أخضر وشورت، وعلق قائلاً"مصر جميلة"، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.


يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الفنية هو مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، وشاركه في البطولة أحمد زاهر وروجينا و رحاب الجمل، وعرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

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