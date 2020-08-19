بدرية طلبة تعايد جمهورها بمناسبة العام الهجري الجديد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:38 م
بدرية طلبة
بدرية طلبة
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة بدرية طلبة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت بدرية طلبة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، وعلقت قائلة"كل عام وأنتم بخير وأتمنى لكم عام هجرى جديد مليء بستر الله ورضاه..اللهم اغفر لنا مامضى من ذنوبنا في العام الماضي".


وكان آخر ظهور لبدرية طلبة في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو بطولة عادل إمام، داليا البحيري، حمدي الميرغني، دلال عبد العزيز، جميل برسوم، هدى المفتي، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين ، طارق الإيباري، ومجموعة مميزة من النجوم، إخراج رامي إمام.

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