أوليمبياكوس يتوصل لاتفاق من أجل ضم كوكا

أفادت تقارير صحفية يونانية اليوم أن هناك خطوة جديدة في مفاوضات أوليمبياكوس مع سبورتنج براجا البرتغالي من أجل التعاقد مع المصري أحمد حسن كوكا بشكل نهائي.





وذكرت صحيفة "سبورت تايم" اليونانية اليوم الأربعاء، أن أوليمبياكوس يسعى بكل قوة للتعاقد مع كوكا والذي يحظى بأهمية كبيرة عند المدرب بيدرو مارتينيز.





وأعير كوكا إلى أوليمبياكوس قادما من صفوف سبورتنج براجا في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.





وتشير الصحيفة إلى أن أوليمبياكوس توصل لاتفاق مع براجا يقضي بانتقال كوكا إلى الفريق اليوناني بعقد نهائي.





وكان كوكا شارك في تدريبات أوليمبياكوس أمس الثلاثاء رغم انتهاء مدة إعارته وهو ما يعني أن هناك اتفاق بين النادي اليوناني ونظيره البرتغالي.



