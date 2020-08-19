إنجى المقدم تروج لحلقتها اليوم من برنامج "أسرار النجوم"

Advertisements







تحرص الفنانة إنجى المقدم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت إنجى المقدم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، برفقة المذيعة إنجى على، وعلقت قائلة"انتظرونا وحلقة خاصة من برنامج أسرار النجوم مع النجمة داليا البحيري، ومفاجآت كثيرة فقط مع إنجى على من الساعة ٨ إلى الساعة ١٠ على نجوم إف إم.



جدير بالذكر أن آخر أعمال انجي المقدم كانت مسلسل «لعبة النسيان» الذي كان من بطولة أحمد داود، محمود قابيل وآخرين، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.