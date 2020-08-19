هكذا رد تامر حسني على عمر كمال وحسن شاكوش

Advertisements

حرص مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال على تهنئه الفنان تامر حسني بعيد ميلاده الذي صادف أول أمس.



وشارك شاكوش جمهوره ومحبيه فيديو له برفقة عمر كمال وهما يوجهان رسالة لتامر حسني قالا فيها: "كل سنة وإنت طيب يا نجم الجيل وديما مشرف نفسك ومشرفنا يا حبيبي".



كما قام عمر كمال بنشر تلك الفيديو عبر حسابه بإنستجرام ، وعلق : معلش جت متأخرة بس حبينا نقول لنجم الجيل كل سنة وانت طيب.



ورد تامر حسني على تلك التهنئة من خلال نشر صورة من الفيديو خلال خاصية الأستوري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وكتب : وانتو طيبين يا حبايب قلبي يا عسل انتو يا أحلي الأصوات ، حلاوتكم واناو جانب بعض كدا .



وتابع تامر : ربنا يبارك فيكم وتفضلوا ناجحين طول حياتكم ومكسرين الدنيا كده زي ما أنتم ، ألف ألف شكر على الفيديو الجميل ده.