بإطلالة بيضاء ..صبا مبارك في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:04 م
صبا مبارك
صبا مبارك
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة صبا مبارك على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت صبا مبارك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، حيث اعتمدت على الجينز وبلوزة بيضاء، وعلقت قائلة"رغم إن الحب مات رغم إن الذكريات ..لم تعد شئيا ثمنيا ..ماالذى نخسره إن نحن التقينا ..ابتسمنا ..وانحنينا ..وهمسنا مرحبا ومضينا"، وتعد هذه القصيدة للراحل تيسير السبول كما ذكرت.


يذكر أن أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك، مسلسل "عبور" الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني الماضي 2019 بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

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