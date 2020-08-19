المصل واللقاح: الجيش شارك في اللقاح الروسي.. وشرط الأمان ضروري بالتجارب

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن إجراءات تطبيق السلامة والأمان في التجارب السريرية لأي لقاح هو شرط أساسي وضروري، ولكن ما يمكن التحكم به هو عامل الزمن، فبدلًا من إجرائها في سنوات يمكن اختصار الزمن المطلوب لإجرائها إلى شهور.





وأضاف الحداد في اتصال هاتفي على فضائية "سي بي سي اكسترا" أن إجراءات التجارب السريرية لفيروس كورونا يجب أن تكون مضمونة بنسبة 100%، موضحًا أن تجربة اللقاح في المراحل السريرية يجب على الأقل أن تشمل 30 ألف متطوع.





وفي ذات السياق أشار إلى أن الجيش الروسي شارك في تجارب دراسات اللقاح الروسي، مستطردًا "هناك جزء من الأبحاث التي يتم نشرها على اللقاح يتم التعامل معها على أنها أسرار عسكرية"، لافتًا إلى أن جميع الدول تقوم بنشر استبيانات وأبحاثها من أجل استفادة الجميع منها.





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