محافظ أسوان: إجراءات قانونية رادعة للمخالفات في إجراءات تعاقدات التغذية المدرسية

Advertisements

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام بسرعة إنهاء الإجراءات المنصوص عليها فى قانون التعاقدات لتوفير الوجبات المطهية والجافة المضاعفة لطلاب مدارس التربية الخاصة بأقسامها الداخلية فى المراحل التعليمية المختلفة مع إنطلاق العام الدراسى الجديد 2020-2021.





جاء ذلك أثناء عقد إجتماع مناقشة آلية تنفيذ هذه الإجراءات بحضور وكيل مديرية التربية والتعليم، ومديرى التغذية المدرسية والمشتريات والشئون المالية والإدارية بالمديرية، بجانب مدير الشئون القانونية بالمحافظة،





وحذر اللواء أشرف عطية بأنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أى مخالفات تحدث أثناء تنفيذ مثل هذه الإجراءات مع الآخذ فى الإعتبار بالجانب الفنى ومطابقة العرض للشروط والضوابط المطلوب الإلتزام بها فى حالة الترسية عليه.





موجهًا إدارة التغذية المدرسية بالتربية والتعليم بالتواصل مع الإدارات المماثلة بالمحافظات الأخرى من أجل الإطمئنان الكامل على كيفية سلامة المنتج من هذه الوجبات لتكون مجهزة طبقًا للمعدلات الصحية والقياسية ذات الجودة العالية لتوفيرها للفئات المستهدفة من الطلاب على الوجه الأكمل.





وفى نفس السياق كلف محافظ أسوان نائبه الدكتور أحمد شعبان بالتنسيق مع مسئولى التربية والتعليم للإستفادة من الخبرات السابقة والإستعانة بعروض إسترشادية فيما يتعلق بشراء المعدات والآلات المختلفة الخاصة بالمديرية للوصول إلى أفضل العروض بالمواصفات العالية وبالأسعار المناسبة، وأن يتم تعميم ذلك على كافة الجهات والمديريات لتوفير الإحتياجات اللازمة من المعدات والتجهيزات المختلفة بالكفاءة المطلوبة.