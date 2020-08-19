شاهد .. أحدث ظهور لياسمين عبدالعزيز عبر إنستجرام

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:04 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة ياسمين عبد العزيز التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت ياسمين عبدالعزيز حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها، ظهرت فيها بإطلالة مشرقة صيفية، حيث اعتمدت على فستان مليء بالورود، واعتمدت على مكياج خفيف أظهر جمال ملامحها.



يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذي تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.
شاهد .. أحدث ظهور لياسمين عبدالعزيز عبر إنستجرام

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