الزمالك يحصل على حكم حق رعاية عمر جابر من بيراميدز

حصل مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور على قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأحقية النادي في الحصول على نظير رعاية عمر جابر لاعب الفريق السابق.





وأقر فيفا بحق الزمالك في الحصول على ٨٩ ألف دولار من نادي بيراميدز.





وقد تلقى النادي صورة رسمية من الحكم تمهيدا لتقديمها لنادي بيراميدز للحصول على حق الرعاية.





وكان الزمالك قد تقدم بطلب عبر نظام TMS بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٠ والذي تم البت فيه اليوم.





يذكر أن عمر جابر انتقل لصفوف بيراميدز في صيف 2018 قادما من لوس أنجلوس الأمريكي وقدم مستوى مميز مع الفريق.