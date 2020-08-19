بالمستندات.. ننشر النتيجة الكاملة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 (أسماء)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:40 م
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أن عدد الناخبين الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ بلغ 8 ملايين و959 ألفا و35 شخصا، بنسبة مشاركة 14.23%.

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ أجريت وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائى كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.

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نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020 الجولة الأولى إنتخابات الشيوخ

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