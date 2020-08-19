بالمستندات.. ننشر النتيجة الكاملة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 (أسماء)

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أن عدد الناخبين الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ بلغ 8 ملايين و959 ألفا و35 شخصا، بنسبة مشاركة 14.23%.



