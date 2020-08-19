ارتفاع واردات أمريكا من النفط مع تراجع صادرتها

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
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كشف التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادر اليوم الأربعاء، عن أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط لم يشهد أي تغيير ليستقر عند 10.700مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس الجاري، مقارنة مع الأسبوع السابق له.

وارتفعت واردات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 5.730 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 5.621 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع السابق له.

في حين أن انخفضت صادرات النفط الأمريكية بنحو 1.006 مليون برميل يومياً لتصل إلى 2.137 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي.

ومع هبوط الصادرات القوي وارتفاع الواردات، قفز صافي واردات النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.115 برميل يوميا ليصل إلى 3.593 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد المخزونات الأمريكية من النفط فقد تراجعت بنحو 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي كما هبطت مخزونات البنزين بمقدار 3.3 مليون برميل.

وبحلول الساعة 2:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.9 بالمائة ليصل إلى 45.02 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم  سبتمبر  بأكثر من 0.6 بالمائة مسجلاً 42.62 دولار للبرميل.

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