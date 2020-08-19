دكتور سوابق.. المشدد لطبيب تخدير متهم بغسل الأموال

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:23 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة طبيب تخدير يدعى أحمد رجب عبد الواحد، بالسجن لمدة 3 سنوات، لإدانته بارتكاب جريمة غسل أموال متحصلة من اشتراكه في جرائم إجراء علميات زرع ونقل عضو "الكلى" لأجانب، بالمخالفة للاشتراطات الفنية والطبية، وفي أماكن غير مرخص لها بإجراء تلك العمليات، في الفترة بين عامي 2011 و2016، مما تسبب في وفاة أكثر من مريض، وهي الجريمة التي عوقب عليها بالسجن لمدة 15 سنة، عام 2018.

وشمل الحكم تغريم الطبيب، مبلغ 11 مليونا و928 ألفًا و638 جنيه مصريا، وجاء تفصيل مبلغ الغرامة كالآتي: حيث غرمته المحكمة 8 ملايين و101 ألفًا و538 جنيها مصريا، و255 ألفًا و140 دولار أمريكي، أي ما يعادل 3 ملايين و827 ألفًا و100 جنيه مصري. 

وصدر الحكم برئاسة المستشار جعفر محمد نجم الدين، وعضوية المستشارين السعيد محمود محمد، وحاتم عبد الفتاح وحاتم عبدالفتاح، وسكرتارية محمد عبدالعزيز نور الدين، وحسام كمال.

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