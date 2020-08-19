رسميا.. مواعيد مباريات مصر في تصفيات إفريقيا والمونديال القادمة

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا رسميا إلى نظيره المصري اليوم من أجل إعلامه بموعد مباريات المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا وكأس العالم قطر 2022.

ووفقا للخطاب فإن مصر ستواجه توجو مرتين في تصفيات أفريقيا 2022 في الفترة من 9 - 17 نوفمبر المقبل في توجو والقاهرة.





كما أن الفراعنة سيقابلون أنجولا وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 في الفترة من 31 مايو - 15 يونيو المقبلين.





ويأمل منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري في الخروج نتائجه القادمة خاصة بعد الخروج من بطولة إفريقيا الأخيرة والتي أقيمت في القاهرة.





كما يمني النفس بالوصول إلى مونديال 2022 والمقرر إقامته في دولة قطر، حيث كانت آخر مشاركات الفراعنة في كأس العالم 2018 بروسيا والخروج من دور المجموعات بدون أي نقاط.







