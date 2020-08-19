محمد محمود عبدالعزيز يهنئ متابعيه بحلول العام الهجري الجديد

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حرص الفنان محمد محمود عبدالعزيز علي تهنئة محبيه بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .



وكتب عبر حسابه الرسمي بإنستجرام : كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وأحسن حال إن شاء الله بمناسبة بداية العام الهجري الجديد وأسال الله أن يكرمنا وينصرنا ويكتب لنا الخير وييسر لنا كل عسير ويلطف بنا ويهدينا ويرحمنا ويقوينا ويبعد عنا أي مرض أو شر ، اللهم لا تردنا إليك إلا وأنت راضي عنا ،

اللهم صلي وبارك علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .



جدير بالذكر أن الفنان محمد محمود عبد العزيز، شارك في مسلسل قيد عائلي في الجزء الاول والثاني، وحقق نجاحًا كبيرًا، و ردود أفعال إيجابية من الجمهور، ومشاهدات عالية بجزئيه، وهو من بطولة كوكبة من النجوم بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، سيمون، نضال الشافعي، محمد محمود عبد العزيز، مهند حسني، محمد نجاتي، منه فضالي، ميريهان حسين، دينا فؤاد، صبري فواز، أميرة هاني، كارولين عزمي، وتأليف محمد رجاء، ميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة، إنتاج شركة فنون مصر.