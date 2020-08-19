موزة البادي: دولة الإمارات تحوّلت إلى أيقونة عالمية للإنسانية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:10 م
بوابة الفجر
Advertisements

 أكدت الدكتورة موزة سعيد البادي، مدير إدارة نظم المعرفة بهيئة الموارد البشرية في أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحولت إلى أيقونة عالمية للعمل الإنساني، بفضل جهود القيادة الرشيدة، التي سارت على نهج العطاء الذي خطه القائد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،.

 

وأضافت البادي، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف الـ 19 من أغسطس من كل عام، أن أيادي الإمارات البيضاء، امتدت على طول الخريطة العالمية، لتغيث البلاد المنكوبة، وتساعد الدول المحتاجة، طبياً وإغاثياً وتنموياً، ضاربة أروع الأمثلة في تكاتف الإنسان مع أخيه الإنسان، ولا عجب في ذلك فحب البذل والعطاء هو طبع متأصل في نفوس أبناء الإمارات.

 

وعبّرت البادي عن فخرها واعتزازها بالمكانة التي تبوّأتها الإمارات، متقدمة دول العالم في منح المساعدات الإنسانية قياساً بدخلها القومي، ولسنوات عديدة، ليقف العالم احتراماً وتقديراً لبذلها وعطائها لدوله وشعوبه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مرشح لرئاسة برشلونة يتعهد بإقالة كومان

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول صفقات برشلونة في عهد كومان

منذ ساعة و 19 دقيقة

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يستغني عن نجمين لضم لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يهدد بالرحيل.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعة

بعد تصريحات بارتوميو.. مانشستر يونايتد يوجه صدمة كبيرة لنجم برشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. رمضان صبحي يرد "فلوس" الأهلي ويرفض مبدأ العودة

منذ حوالي 10 ساعات

منافس عبد الله السعيد.. بيراميدز يتجه لحسم صفقة جديدة من الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يخطط لصفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يُثير غضب صالح جمعة من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

مستشفى الأهلي.. تعرف على مصابي القلعة الحمراء الحمراء قبل موقعة القمة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

1000 سلة غذائية من الهلال الأحمر الإماراتي لأهالي دوعن بحضرموت

1000 سلة غذائية من الهلال الأحمر الإماراتي لأهالي دوعن بحضرموت

1000 سلة غذائية من الهلال الأحمر الإماراتي لأهالي دوعن بحضرموت

1000 سلة غذائية من الهلال الأحمر الإماراتي لأهالي دوعن بحضرموت

الربيعة يلتقي عددًا من الملحقين العسكريين للمملكة في الخارج

الإمارات توزع مساعدات غذائية في حضرموت باليمن

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:49 م

أول صفقات برشلونة في عهد كومان

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

02:55 م

منافس عبد الله السعيد.. بيراميدز يتجه لحسم صفقة جديدة من الأهلي

03:54 م

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

08:44 ص

بعد تصريحات بارتوميو.. مانشستر يونايتد يوجه صدمة كبيرة لنجم برشلونة

04:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية