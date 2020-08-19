1.6 مليون برميل تراجع مخزونات النفط الأمريكية

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت بنحو 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس لتسجل 512.5 مليون برميل.





وكان من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 2.9 مليون برميل خلال نفس الفترة.





كما شهدت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفاضاً بحوالي 3.3 ألف برميل خلال الأسبوع المنقضي.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنحو 1.4 بالمائة إلى مستوى 44.83 دولار للبرميل.





وهبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنحو 1.2 بالمائة ليسجل مستوى 42.37 دولار للبرميل.