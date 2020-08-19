موعد الجولة الثانية وأشراف قضائي.. أبرز تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات حول انتخابات الشيوخ

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:12 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
مارينا بشارة
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أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأربعاء، نتيجة إنتخابات مجلس الشيوخ، كما ادلي بعدة تصريحات بشأن الانتخابات في تلك الفترة.

وترصد"الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس الشيوخ:

رسالة لاعضاء مجلس الشيوخ:
قام المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بتوجية رسالة نواب مجلس الشيوخ بعد الإعلان عن النتائج بشكل رسمي قائلا "نواب مجلس الشيوخ، أتوجه إليكم برسالة واجبة، إن الإمانة الملقاة عليكم عظيمة والمسؤولية جسيمة والمهمة شاقة عسيرة ولكننا على ثقة أنكم أهلا لها".

وأضاف "شعب مصر أودع ثقتكم فيها ولابد أن تكونوا على قدر هذه الثقة، تدربوا لصالح المواطن وكونوا نوابًا عن مصر كلها لا عن دائرة بعينها، ولكن كل التوفيق والسداد".

شكر لكافة مؤسسات الدولة والشعب المصري
وجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر والإشادة إلى جميع مؤسسات الدولة، وكذلك الشعب المصري، قائلًا "اشادة وشكر واجبان لكل مؤسسات الدولة وجهاتنا الذين تعاونوا لإجراء الانتحابات لتخرج بهذه الصورة، وشكر لشعب مصر، أنتم تستحقون الشكر، اديتم ما عليكم شعب مصر العظيم وبارككم الله وسدد على طريق الحق خطاكم".

حسم 74 مقعدًا لمجلس الشيوخ:
أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم حسم 74 مقعدًا فرديًا والإعادة على 26 آخرين بانتخابات الشيوخ، موضحا أن الإعادة على مقعد واحد بالقليوبية، و2 بالمنوفية، و2 بكفر الشيخ، ومقعد بالجيزة، ومقعد ببنى سويف، و3 مقاعد بأسيوط، و5 مقاعد بسوهاج، و3 مقاعد بقنا، ومقعدين بالأقصر، ومقعدين بأسوان، ومقعد بدمياط، ومقعد ببورسعيد، ومقعد بالإسماعيلية، ومقعد بمطروح.

موعد الجولة الثانية:
كشف رئيس الهيئة الوطنية عن موعد جولة الإعادة، والتي من المقرر أن تُجرى في الخارج يومي الأحد والاثنين 6-7 سبتمبر 2020، ويومي الثلاثاء والأربعاء 8-9 سبتمبر للمصريين في الداخل.

فوز القائمة الوطنية من أجل مصر:
أوضح المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن القائمة الوطنية من أجل مصر فازت بأغلب دوائر بنسبة تجاوزت 5% في انتخابات مجلس الشيوخ،.

أشراف قضائي:
قال ررئس الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، التي أجريت أيام 9و10 في الخارج، وأيام 11 و12 في الداخل، كانت تحت إشراف قضائي كامل، وتم استحداث تطبيقًا إلكترونيًا لتوزيع القضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ وأضاف المستشار، أن هناك47 منظمة حقوقية و14 دولية تابعوا انتخابات مجلس الشيوخ.

نسبة 14% حضور:
فيما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نسبة المشاركة في انتخابات الشيوخ بلغت 14.23%، ونسبة الأصوات الباطلة بانتخابات مجلس الشيوخ بلغت 15%، حيث ما يزيد عن 8 مليون ناخب شاركوا في انتخابات مجلس الشيوخ.

إجراءات احترازية:
شدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن انتخابات مجلس الشيوخ تمت وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة وذلك وفق إرشادات المتبعة من وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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