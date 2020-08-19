محافظ المنيا يعقد لقاء خدمة المواطنين الدوري ويناقش 25 شكوى

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:11 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ كلينتون يسري
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عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء لقاء خدمة المواطنين الدوري، وذلك بعد تعليق اللقاء لاكثر من 5 شهور، بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، والسيطرة عليه بمنع الأنشطة الجماعية، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، واقتصار استقبال الشكاوي الكترونيا.

واستمع المحافظ خلال اللقاء الى حوالي 25 شكوي، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك بحضور المهندس محمد النجار سكرتير عام المحافظة، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز، لمناقشة مشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات في وجود المسئولين التنفيذيين وتلافيها قدر الإمكان تحقيقًا لمصلحة المواطن.

وجه المحافظ خلال اللقاء رئيس مدينة ابوقرقاص بتنفيذ كافة الإجراءات القانونية لغلق أحد مطاحن الغلال، لحين مراجعة كافة الأوراق وتوفيق أوضاعه، وذلك استجابة لشكوي عدد من الأهالي والذين يتضررون فيها من المطحن.

كما وجه المحافظ بصرف مساعدات مالية وإعانات عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية والأولي بالرعاية وبعض الحالات المرضية، ودراسة توفير مشروعات صغيرة لبعض الحالات ومساكن من الاولي بالرعاية وجهاز عروسة لبعض الفتيات.

ويعقد المحافظ لقاء خدمة المواطنين بشكل دوري، وتستقبل إدارة خدمة المواطنين الشكاوى على رقم 16528 الخاص بمنظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء، www.shakwa.eg- وكذلك إرسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس أب بالإدارة 01100585052- مبادرة صوتك مسموع 15330 - واتس 01150606783، والتي تقوم على معالجة المشكلات وحل الشكاوى والرد على الاستفسارات من المواطنين من خلال فريق تنفيذي تم اختياره بكل محافظة وهو بمثابة غرفة عمليات دائمة يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة إليها أولًا بأول ومتابعتها والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد مشكلاتهم.

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