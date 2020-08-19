"الاتحاد الأوروبي": نعتزم إدانة نظام لوكاشينكو وعدم الاعتراف به

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
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قال  جوزيب بوريل، رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروس يفتقر إلى الشرعية الديمقراطية، لأن الاتحاد الأوروبي لم يعترف بنتائج الانتخابات.

 

وأوضح بوريل إن قادة الاتحاد الأوروبي في القمة المنعقدة اليوم يعتزمون "إدانة نظام لوكاشينكو وعدم الاعتراف به، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن القناة التلفزيونية الإسبانية TVE.

 

وعقد رؤساء دول وحكومات 27 دولة في الاتحاد الأوروبي قمة طارئة في شكل مؤتمر عبر الفيديو حول الوضع في بيلاروس بمبادرة من بولندا وليتوانيا.

 

وجرت المحادثات خلف أبواب مغلقة. وبعد القمة، سيدلي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ببيانين.

 

وقبل ساعات قليلة من الاجتماع، وجهت زعيمة المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، الموجودة في ليتوانيا، رسالة فيديو إلى قادة الاتحاد الأوروبي باللغة الإنجليزية، حثتهم فيها على عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات ودعم الهياكل البديلة التي شكلتها المعارضة التي تدعي السلطة في بيلاروس.

 

ورفض المجلس الأوروبي التعليق على الرسالة نفسها أو على حقيقة ما إذا كان القادة سيناقشون مضمونها.

 

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