جنات تطرح برومو أغنيتها الجديدة "أنا في انتظارك"

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طرحت المطربة جنات برمو أغنيتها الجديدة "انا في انتظارك"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت جنات قائله : أنا رايقة وإنت رايق ياللي ضحكتك بتضايق وبتسبب حرايق للي كارهنا وحاسدنا ، أنا في انتظارك 2020 .



وتضمنت كلمات تلك الأغنية كالآتي "أنا رايقة وإنت رايق .. ياللي ضحكتك بضايق.. بتسبب حرايق للي كارهنا وحاسدنا .. نوجع دماغنا علي اي يا عم.. بلا ناس غريبة بلا تقل دم .. ركز معايا متشلش هم خلينا في اللي يفيدنا".



والجدير بالذكر أن جنات طرحت مؤخرًا أغنية " أبطال بلدنا" بالإشتراك مع محمد عدوية، على طريقة الفيديو كليب، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.



