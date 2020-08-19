ننشر تفاصيل حملة الرقابة والتفتيش في المنصورة (صور)

Advertisements

شنت حملة الرقابة والتفتيش جولة داخل مستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي)، حيث تم زيارة عدد من الاقسام بالمستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمةللمرضى والمترددين شملت اقسام الكلي وعناية المخ والاعصاب والحضانات والمعامل بالاضافه الي المطبخ والمغسلةوالتعقيم.



كما تضمنت الحملة المرور علي ستشفى التأمين الصحي بسندوب لتفقد سير العمل بها وتم المرور على اقسام الحضانات والكلي والمعامل والعناية.



و قام فريق من الطب العلاجي والوقائي بتفقد مستشفى المنصورة التخصصي وبنك الدم الاقليمي والتنبيه باتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية ورفع السلبيات الي امانة المركز الطبية بالوزارة ومدير بنك الدم الاقليمي.



الجدير بالذكر انه تم المرور على 20 منشأة غذائيه واعدام 500 كيلو اغذية مختلفة لوجود تغير في الخواص وغلق 2 منشأة غذائيه لوجود خطر داهم على الصحة العامة وعمل 75 محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.



كما تم المرور على 10 منشآت صيدلية وتحرير 5 محاضر عدم تواجد مدير فني ووجود ادوية مهربه وغير مسجلة.



وفيما يخص المنشآت الطبية الخاصة فقد تم المرور على 6 منشآت من بينهم (3 مستشفيات _2 مركز طبي - عيادة خاصة) واستصدار قرار غلق 3 منشآت لجسامة المخالفات بها



اما فيما يخص اعمال صحة البيئة فقد تم المرور على 29

مكان بمدينة المنصورة تشمل مستشفيات ومدارس ومخابز

ومحلات وشبكات مياه وطرود محطات حيث تم عمل 8 محاضر بيئية واخطار مجلس المدينة بها وتم سحب 55 عينة مياة وارسالها للمعمل المشترك للتحليل واتخاذ اللازم طبقا للنتائج.

كما تم المرور على 7 منشآت رعاية اساسية من بينهم مكتب صحة اول وتاني ورابع المنصورة ومكتب صحة توريل ومكتب صحة جديلة ومركز طب الاسرة بقولنجيل لمتابعة سير العمل.



جدير بالذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية كلف هيثم الشيخ نائبه واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالإشراف على حملة مكبرة للمرور والتفتيش على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوحدات الصحية وكذا بعض المنشآت الطبية الخاصة والمنشات الصيدلية والغذائية بالتنسيق مع جهاز هيئة الرقابة الادارية