البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع مع ترقب حزمة التحفيز

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
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واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء،  مع ترقب خطة التحفيز.

وارتفع مؤشر ستاندر أند بورز بنحو 54 بالمائة منذ القاع المسجل في مارس الماضي ليصل في ختام جلسة الأمس لمستوى قياسي جديد ليتخلص من الخسائر التي سببها فيروس كورونا.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بأن الديمقراطيين ليسوا على استعداد التفاوض بشأن صفقة تحفيز مناسبة.

في حين ذكرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن الديمقراطيين لديهم رغبة في خفض مطالبهم بشأن حزمة التحفيز إلى النصف بعد أن أقر المجلس سابقا مشروع قانون بقيمة 3 تريليونات دولار.

في حين ذكر تقرير صحفي أن أعضاء الكونجرس الأمريكي لديهم رغبة في التوافق على حزمة تحفيز أصغر.

وارتفع سهم تارجت بنحو 9 بالمائة بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع أرباحها الفصلية بنحو 80 بالمائة.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة إلى 27816.1 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة هامشية 0.2 بالمائة إلى 3395 نقطة، وصعد "ناسداك" بنحو 0.1 بالمائة إلى 1126.1 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 92.297.

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