

وشوق الشاب خالد، الجمهور بطرحه للبرومو منذ أيام، وعلق عليه قائلًا،:" الثلاثاء أغنيتي الجديدة تخرج لمساعدة أخواتنا وإخواننا"، ولن يتقاضى صناع الأغنية أجورهم وسيعود العائد المادى للأغنية لمنظمة الصليب الأحمر بلبنان، تضامنًا ودعمًا للشعب اللبنانى بعد أحداث انفجار مرفأ بيروت

".



جدير بالذكر أنه حدث خلال الأيام الماضية انفجار ضخم في مرفأ بيروت، وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه العديد من القتلى والمصابين



وتصدرت لبنان قوائم الأكثر تغريدًا وتدوينًا عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، واستغل العالم ذلك الهاشتاج لدعم دولة لبنان في أزمتها الحالية وتقديم النعي للمصابين والضحايا.





الشاب خالد يطرح أغنيته الجديدة "اسمها بيروت"طرح الشاب خالد أغنيته الجديدة "اسمها بيروت"، من إخراج إيلى بربرى وألحان محمد يحيى، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".