الشاب خالد يطرح أغنيته الجديدة "اسمها بيروت"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:01 م
الشاب خالد
الشاب خالد
نور طلعت
Advertisements
الشاب خالد يطرح أغنيته الجديدة "اسمها بيروت"
طرح الشاب خالد أغنيته الجديدة "اسمها بيروت"، من إخراج إيلى بربرى وألحان محمد يحيى، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وشوق الشاب خالد، الجمهور بطرحه للبرومو منذ أيام، وعلق عليه قائلًا،:" الثلاثاء أغنيتي الجديدة تخرج لمساعدة أخواتنا وإخواننا"، ولن يتقاضى صناع الأغنية أجورهم وسيعود العائد المادى للأغنية لمنظمة الصليب الأحمر بلبنان، تضامنًا ودعمًا للشعب اللبنانى بعد أحداث انفجار مرفأ بيروت
".

جدير بالذكر أنه حدث خلال الأيام الماضية انفجار ضخم في مرفأ بيروت، وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه العديد من القتلى والمصابين

وتصدرت لبنان قوائم الأكثر تغريدًا وتدوينًا عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، واستغل العالم ذلك الهاشتاج لدعم دولة لبنان في أزمتها الحالية وتقديم النعي للمصابين والضحايا.

أخبار تهمك

برشلونة يستغني عن نجمين لضم لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 4 ساعات

مرشح لرئاسة برشلونة يتعهد بإقالة كومان

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 11 ساعة

منافس عبد الله السعيد.. بيراميدز يتجه لحسم صفقة جديدة من الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي يرد "فلوس" الأهلي ويرفض مبدأ العودة

منذ حوالي 10 ساعات

أول صفقات برشلونة في عهد كومان

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يخطط لصفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يُثير غضب صالح جمعة من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يهدد بالرحيل.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 9 دقيقة

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 20 ساعة

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تصريحات بارتوميو.. مانشستر يونايتد يوجه صدمة كبيرة لنجم برشلونة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مستشفى الأهلي.. تعرف على مصابي القلعة الحمراء الحمراء قبل موقعة القمة

منذ ساعة

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:49 م

أول صفقات برشلونة في عهد كومان

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

02:55 م

منافس عبد الله السعيد.. بيراميدز يتجه لحسم صفقة جديدة من الأهلي

03:54 م

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

08:44 ص

بعد تصريحات بارتوميو.. مانشستر يونايتد يوجه صدمة كبيرة لنجم برشلونة

04:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية