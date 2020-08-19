نادية الجندي في أحدث ظهور :"الرياضة هي الإدارة العاقلة للجسم السليم "

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:00 م
نادية الجندي
نادية الجندي
فايقة محمد عادل
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غازلت النجمة نادية الجندي جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نادية بالفيديو وهي تمارس بعد التمارين الرياضية الشاقة ، وعلقت علي الفيديو قائله : صباح النشاط الرياضة هي الإدارة العاقلة للجسم السليم
يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.

ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

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